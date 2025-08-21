Поиск

Число автоугонов в Москве сократилось почти в 15 раз с 2010 года

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В столице количество угонов автомобилей с 2010 года сократилось почти в 15 раз, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Если сравнивать 2010 год и 2025, у нас почти в 15 раз в Москве сократилось количество угонов автомобилей", - сказал Ликсутов в четверг на Международном транспортном саммите-2025.

По словам заммэра, это достигнуто благодаря аналитическим системам, системам видеонаблюдения и взаимодействию правительства Москвы и органов полиции города.

