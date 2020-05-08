Полиция отметила снижение числа квартирных и уличных краж в Москве

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Москве с 1 апреля по 7 мая снизилось количество квартирных и уличных краж, грабежей и даже угонов, сообщила пресс-служба столичной полиции. С каким периодом сравнивается апрельская статистика, из пресс-релиза непонятно.

Всего число сообщений, "содержащих признаки преступлений", снизилось на 10%. Квартирных краж стало меньше на 63,2%, уличных - на 71,9%. Разбойных нападений стало меньше на 36,7%, грабежей - на 42,3%, просто краж - на 32,8%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - на 36,3%.

Количество угонов сократилось на 25,9%, число ДТП - на 61,8%. Также на 62,9% уменьшилось число пострадавших в ДТП.

В городе с 28 марта действует режим самоизоляции: гражданам можно выходить из дома только на работу, в ближайший магазин или аптеку, на помойку, погулять с собакой или за экстренной медицинской помощью. Для поездок на личном или общественном транспорте с 15 апреля введены электронные пропуска. С 12 мая в городе введут масочный режим.