В Москве началось строительство Бирюлевской линии метро

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник сообщил в своем телеграм-канале о старте строительства Бирюлевской линии метро.

Бирюлевская линия метро пройдет от ЗИЛ в районы Бирюлёво Восточное и Западное и в результате позволит улучшить транспортное обслуживание жителей и работающих развивающихся территорий ЗИЛ, районов Даниловский, Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлёво Восточное и Бирюлёво Западное с населением свыше 1 млн человек.

Как ожидается, на участке длиной более 22 км разместятся десять станций: "ЗИЛ", "Остров Мечты", "Кленовый бульвар", "Курьяново", "Москворечье", "Кавказский бульвар", "Каспийская", "Липецкая", "Лебедянская", "Бирюлёво". Бирюлёвский радиус станет седьмой новой линией на карте московского метро с 2014 года.

