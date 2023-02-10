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Семь строящихся станций московского метро получили названия

Семь строящихся станций московского метро получили названия
Архивное фото
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Строящимся станциям Троицкой, Бирюлевской, Рублево-Архангельской и Солнцевской линий столичного метро присвоены названия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Присвоили названия семи строящимся станциям метро. Выбор сделали москвичи в голосовании проекта "Активный гражданин", - написал мэр в своем телеграм-канале.

Станции Троицкой линии получили названия "Троицк" и "Корниловская", Бирюлевской - "Остров мечты" и "Бирюлево", Рублево-Архангельской - "Бульвар Генерала Карбышева", а Солнцевской - "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково".

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