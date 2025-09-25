В Москве включили отопление в трех четвертях жилых домов

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В Москве за два дня отопление включили в более чем 75% жилых домов и почти 85% социальных объектов, все работы проходят штатно и в соответствии с графиком, сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства проводят мероприятия по переводу системы теплоснабжения на зимний режим работы, организована подача тепла на городские объекты, в первую очередь, в социальные учреждения и многоквартирные дома. Все работы проходят штатно и в соответствии с установленным графиком, в течение двух дней отопление уже включили в более 75% домов и почти 85% социальных объектов", - сказал он.

Телеграм-канал комплекса городского хозяйства отметил, что включение отопления занимает несколько дней. Вначале тепло подают в социальные учреждения, многоквартирные дома и офисные здания, затем - на предприятия торговли и промышленности.

Подготовка к новому отопительному сезону в Москве проходила с мая по сентябрь. Мэр города Сергей Собянин объявил, что топить в столице начнут с 24 сентября.