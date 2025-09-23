Со среды в Москве начнут включать отопление

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - В Москве со среды приступят к подключению отопления, сообщает во вторник в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"В эти дни мы не ожидаем аномального перехода на холодную погоду, но, вместе с тем, температура воздуха начинает снижаться", - говорится в сообщении.

Подавать тепло начнут с социальных объектов: детских садиков, школ и больниц. Затем подключать начнут и жилые дома. Процесс займет несколько дней, сообщил мэр.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил "Интерфаксу", что в Москве произойдет резкое понижение температуры во вторник, в среду столбики термометров не покажут больше плюс 12 градусов, а к концу недели температура опустится до октябрьских плюс 10, ночью возможны заморозки.

Так, в ночь на среду прогнозируется плюс 6 - плюс 8 градусов, по области до плюс 4, а днем - плюс 10 - плюс 12.

В ночь на четверг в Москве будет плюс 2 - плюс 4 градуса, по области до нуля. А днем около плюс 10 градусов: в Москве плюс 9 - плюс 11, по области от плюс 6 до плюс 11.

В пятницу и субботу ночные температуры будут в диапазоне плюс 1 - плюс 6 градусов, Вильфанд уточнил, что "не исключены заморозки". Дневные температуры около плюс 10 градусов - от плюс 9 до плюс 14.

"В воскресенье от 0 до плюс 5 и плюс 8 - плюс 13 днем. Холодная погода, на 3 градуса ниже нормы. Это уже октябрьская погода", - сказал Вильфанд.