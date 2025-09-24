Поиск

В Москве начали включать отопление

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Москве в течение нескольких дней включат отопление во всех зданиях, сообщил заммэра города Петр Бирюков.

"В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха по поручению мэра Москвы начали перевод системы теплоснабжения на зимний режим работы. Первыми тепло получат социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно начнем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем - на предприятиях торговли и промышленности", - рассказал он.

Запускать отопление будут поэтапно, полностью его включат за несколько дней. "Все системы и тепловые сети полностью готовы к включению отопления. Всего к осенне-зимнему периоду подготовили более 74 тыс. объектов, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов. Все работы были завершены в соответствии с графиком", - пояснил заммэра.

С мая по сентябрь в городе проводили гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заблаговременно выявить ненадежные участки и отремонтировать их, отметил Бирюков.

В Московской области отопление начали подключать с социальных учреждений 23 сентября, сообщало Минэнерго региона. Пробные топки в Подмосковье проводили с 15 сентября.

Петр Бирюков Москва
