В мэрии Москвы отрицают сбой в работе электронной медицинской карты

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Сервис медицинской информационно-аналитической системы ЕМИАС "Электронная медицинская карта" работает штатно, сообщения о сбое не соответствуют действительности, сообщили в Департаменте здравоохранения Москвы.

"Увидели в телеграм-каналах информацию о сбое в работе сервиса ЕМИАС. Спешим заверить, что сервис работает", - сообщил Депздрав..

Ранее СМИ сообщили о сбое в ЕМИАС произошел сбой и что пользователи сталкиваются с трудностями при попытке получить доступ к медкарте.

