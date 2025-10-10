В Москве из-за ремонта в Тушинском тоннеле продлили изменения в движении транспорта

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил, что в ночь на 11 октября трамваи не будут курсировать по Волоколамскому шоссе через Канал имени Москвы на время ремонтных работ в Тушинском тоннеле.

"В ночь с 10 на 11 октября с 23:00 до 5:00 трамваи не будут ходить по Волоколамскому шоссе через канал им. Москвы. Изменения – на время ремонтных работ", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в пятницу.

Маршрут трамвая №6 в это время работать не будет. Трамваи будут ходить по укороченному маршруту №6к от остановки "Братцево" через метро "Сходненская" до Восточного моста, отмечается в сообщении.

Вместо трамваев будет курсировать автобус 06 от метро "Сокол" (Гидропроект) до остановки "Братцево". Департамент рекомендует пользоваться автобусами 06, е30, е30к, т70, 88, 356, н12 от метро "Сокол" по Волоколамскому шоссе.

Движение наземного транспорта по Волоколамскому шоссе меняется уже третью ночь подряд.

8 октября в Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот) сообщили, что движение судов временно приостановлено по участку Канала имени Москвы на северо-западе столицы в Тушинском районе из-за поступления воды в тоннель.

"В тоннеле № 410, расположенном под каналом № 294 Тушинского района гидросооружений Канала имени Москвы, произошла фильтрация воды. Оперативно начаты работы по ее устранению. (...) Введен временный запрет на движение судов", - говорилось в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в тоннеле произошло нарушение целостности температурно-осадочного шва.