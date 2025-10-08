Поиск

В Тушинском районе приостановили движение судов по участку канала имени Москвы

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Движение судов временно приостановлено в Москве-реке в районе канала 294 на северо-западе Москвы в Тушинском районе из-за поступления воды в тоннель. Об этом сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот).

Затопление Тушинского тоннеля в Москве

"В тоннеле № 410, расположенном под каналом № 294 Тушинского района гидросооружений Канала имени Москвы, произошла фильтрация воды. Оперативно начаты работы по ее устранению. Поступление воды в тоннель прекращено. (...) Введен временный запрет на движение судов", - говорится в сообщении, размещенном в телегам-канале ведомства в среду.

В январе 2019 года в результате размыва дамбы Канала имени Москвы над Тушинским тоннелем разрушился ее низовой откос, произошел провал грунта, и, как следствие, была нарушена целостность напорной дамбы канала. В итоге из ее тела было вымыто около 3 тыс. куб. м грунта, что сопоставимо с объемом 200 самосвалов. В августе после аварийно-восстановительных работ движение судов по данному участку Канала было возобновлено.

