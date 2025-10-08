В Москве из-за протечки в Тушинском тоннеле изменят и движение наземного транспорта

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - В Москве из-за протечки воды в Тушинский тоннель изменится не только движение судов по участку Канала имени Москвы, но и наземные сухопутные маршруты, предупредил Дептранс столицы.

В ночь с 8 на 9 октября с 21:00 до 6:00 трамваи не будут ходить по Волоколамскому шоссе через Канал имени Москвы на время ремонтных работ в тоннеле.

"Маршрут трамвая 6 в это время работать не будет. Трамваи будут ходить по укороченному маршруту 6к от остановки "Братцево" через метро "Сходненская" до Восточного моста", - говорится в сообщении.

Вместо трамваев будет курсировать автобус 06 от станции метро "Сокол" (Гидропроект) до остановки "Братцево". В дептрансе пассажирам рекомендовали от метро "Сокол" по Волоколамскому шоссе пользоваться автобусами 06, е30, е30к, т70, 88, 356, н12.

Ранее 8 октября Росморречфлот сообщил, что на участке Канала имени Москвы остановлено движение судов из-за фильтрации воды в тоннеле № 410, расположенном под каналом № 294 Тушинского района. Протечку устраняют.