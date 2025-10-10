В Тушинском районе Москвы отменили запрет на движение по участку Канала имени Москвы

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - В Тушинском районе столицы отменили запрет на движение судов по участку Канала имени Москвы, сообщил Росморречфлот. Его запретили вечером 8 октября из-за поступления воды в Тушинский тоннель.

"Судоходство на канале № 294 Канала имени Москвы восстановлено. Ремонтно-восстановительные работы в тоннеле № 410, расположенном под каналом № 294 Тушинского района гидросооружений ФГБУ "Канал имени Москвы", завершены", - сказано в сообщении.

Работы велись в круглосуточном режиме.

"Фильтрация воды устранена в максимально короткие сроки. Движение судов на данном участке канала и пропуск через шлюзы № 7, 8 осуществляются в штатном режиме", - сообщили в ведомстве.

Ранее движение по каналу остановили для работ по устранению протечки в тоннеле, где произошло нарушение целостности температурно-осадочного шва. По этой же причине были временно изменены маршруты трамваев, которые ходят по Волоколамскому шоссе через Канал имени Москвы.

В январе 2019 года в результате размыва дамбы Канала имени Москвы над Тушинским тоннелем разрушился ее низовой откос, произошел провал грунта, и, как следствие, была нарушена целостность напорной дамбы канала. В итоге из ее тела было вымыто около 3 тысячи куб. м грунта, что сопоставимо с объемом 200 самосвалов. В августе после аварийно-восстановительных работ движение судов по данному участку Канала было возобновлено.