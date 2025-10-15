Москва закладывает в бюджет на трехлетку размещение облигаций на сумму до 200 млрд руб. в год

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Москва закладывает в проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 гг. лимит заимствований через облигации в размере 200 млрд рублей в год. Предельный срок погашения долговых обязательств – 30 лет, говорится в проекте, размещенном на сайте Мосгордумы.

В целом проектом столичного бюджета предусмотрено привлечение в 2026-2028 гг. займов по 205 млрд рублей. В эту сумму кроме облигаций входят бюджетные кредиты Казначейства РФ за счет временно свободных средств в рамках операций по управлению остатками.

Лимит в 200 млрд руб. несколько больше традиционного для бюджета Москвы последних лет (150 млрд руб.). Впрочем, пока он практически не используется. В 2023 году столица разместила только "зеленые" облигации для населения на общую сумму 2 млрд рублей, а в 2024-2025 гг. на рынок вообще не выходила. Фактический объем заимствований определяется "результатами исполнения бюджета и его потребностью в заемных источниках финансирования", комментировала ранее мэрия.

Бюджет дает правительству города право вносить изменения в показатели программ заимствований на 2026-2028 гг. "в части форм, видов и сроков".

На погашение облигаций в 2026 году в проекте городского бюджета заложено 10,36 млрд руб., в 2028 году – 70 млрд руб.

По состоянию на начало 2025 года объем государственного долга Москвы составлял 167,5 млрд рублей, уровень долговой нагрузки оценивался в 3,3% к объему собственных доходов, сообщала ранее глава департамента финансов столицы Елена Зяббарова.