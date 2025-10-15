Поиск

Москва закладывает в бюджет на трехлетку размещение облигаций на сумму до 200 млрд руб. в год

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Москва закладывает в проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 гг. лимит заимствований через облигации в размере 200 млрд рублей в год. Предельный срок погашения долговых обязательств – 30 лет, говорится в проекте, размещенном на сайте Мосгордумы.

В целом проектом столичного бюджета предусмотрено привлечение в 2026-2028 гг. займов по 205 млрд рублей. В эту сумму кроме облигаций входят бюджетные кредиты Казначейства РФ за счет временно свободных средств в рамках операций по управлению остатками.

Лимит в 200 млрд руб. несколько больше традиционного для бюджета Москвы последних лет (150 млрд руб.). Впрочем, пока он практически не используется. В 2023 году столица разместила только "зеленые" облигации для населения на общую сумму 2 млрд рублей, а в 2024-2025 гг. на рынок вообще не выходила. Фактический объем заимствований определяется "результатами исполнения бюджета и его потребностью в заемных источниках финансирования", комментировала ранее мэрия.

Бюджет дает правительству города право вносить изменения в показатели программ заимствований на 2026-2028 гг. "в части форм, видов и сроков".

На погашение облигаций в 2026 году в проекте городского бюджета заложено 10,36 млрд руб., в 2028 году – 70 млрд руб.

По состоянию на начало 2025 года объем государственного долга Москвы составлял 167,5 млрд рублей, уровень долговой нагрузки оценивался в 3,3% к объему собственных доходов, сообщала ранее глава департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дефицит бюджета Москвы на 2026 год запланирован в 447,6 млрд рублей

Дефицит бюджета Москвы на 2026 год запланирован в 447,6 млрд рублей

В старых границах Москвы аренда квартиры обойдется минимум в 44 тысячи рублей

В старых границах Москвы аренда квартиры обойдется минимум в 44 тысячи рублей

Среда в Москве станет самым холодным днем на этой неделе

Среда в Москве станет самым холодным днем на этой неделе

Москвича задержали по подозрению в переводе криптовалюты для финансирования ВСУ

МЧС предупредило о сильном дожде в Москве в ночь с 12 на 13 октября

МЧС предупредило о сильном дожде в Москве в ночь с 12 на 13 октября

В Москве из-за ремонта в Тушинском тоннеле продлили изменения в движении трамваев

В Москве из-за ремонта в Тушинском тоннеле продлили изменения в движении трамваев

Туман ожидается в Москве до утра среды

Туман ожидается в Москве до утра среды

Московская "вторичка" до пяти лет оказалась дешевле новостроек на 48%

Московская "вторичка" до пяти лет оказалась дешевле новостроек на 48%

Топливо продолжает активно дорожать на АЗС Москвы

Топливо продолжает активно дорожать на АЗС Москвы
Военная операция на Украине

Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве беспилотнике

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7370 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2459 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске104 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });