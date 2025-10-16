Кафе "Лето" на ВДНХ отреставрируют в 2026 году

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Реставрацию "Кафе "Лето" на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве планируют завершить в первом квартале 2026 года, сообщили в пресс-службе выставки.

"Масштабную реставрацию "Кафе "Лето" (бывшая "Чайная") (строение № 518) планируют завершить в первом квартале 2026 года", - говорится в сообщении.

Как пояснил заместитель генерального директора ВДНХ - директор департамента капитального ремонта и строительства Александр Тарасов, кровлю объекта культурного наследия федерального значения привели в исторический вид. Сейчас завершается реставрация деревянного декора фасадов. Кроме того, специалисты восстанавливают живопись на деревянном потолке открытых террас. Также в здании вернули первоначальный уровень пола первого этажа, веранды, галереи и парадной лестницы.

Здание построили в 1954 году по проекту архитектора Леонида Мариновского. Оно заменило стоявшее на этом месте кафе, построенное в 1939 году (архитектор Анатолий Жуков).

Летом мэр столицы Сергей Собянин сообщил о том, что с 2014 года на ВДНХ обновили 40 объектов культурного наследия. Среди них - исторические павильоны, фонтаны, скульптуры и ландшафтные объекты.