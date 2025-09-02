Круглогодичный термальный комплекс планируют построить на ВДНХ

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Семейный спа-комплекс, работающий круглый год, намерены построить на территории ВДНХ в столице, сообщает пресс-служба выставки.

"Площадка для семейного термального комплекса определена: его планируется разместить в южной части выставки, недалеко от Хованского въезда, рядом с многоуровневым паркингом, в окружении (...) лесопарковой зоны", - говорится в сообщении.

Как уточняется, возведение объекта в планах ВДНХ на ближайшие годы. Для создания условий термального курорта рассчитывают использовать природные ресурсы из разных регионов России: минеральные воды, грязи и соли, лекарственные растения и эфирные масла.

К реализации идеи комплекса собираются привлечь инвесторов.