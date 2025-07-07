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В Москве вагоны монорельса интегрируют в новый парк на высоте

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В Москве несколько вагонов завершившего работу монорельса планируется сохранить и интегрировать в концепцию нового круглогодичного парка который разобьют на месте монорельса на высоте шести метров, сообщил на пресс-конференции заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Предстоит проектировщикам и архитекторам более глубокая работа, чтобы сделать уже рабочий проект (парка) - чертежи, детали, которые в ближайшие несколько месяцев точно появятся", - сказал он.

"Могу сказать, что мы, исходя из уважения к данному проекту, попытаемся часть вагонов, которые у нас есть, интегрировать в будущий парк. Пока это только идеи, как это будет сделано. Может быть, там появится какое-нибудь выставочное пространство, может быть, они будут вписаны в кафе. Мы подумаем о том, как вписать эти вагоны для того, чтобы следующим поколениям москвичей, гостям нашего города было на что посмотреть", - добавил заммэра.

Он отметил, что сотрудники монорельсовой системы не останутся без работы. "У нас огромный фронт работы, все наши сотрудники полностью остались работать в метрополитене. Ни один из них по ситуации на сегодня не собирается никуда увольняться", - добавил заммэра.

Как уточнили в столичном Департаменте транспорта, открыть парк на месте монорельса планируется уже в 2027-2028 году.

"Часть эстакады - от станции "Выставочный центр" до депо монорельса, в том числе станцию "ул. Сергея Эйзенштейна" - демонтируем, чтобы вид на главный вход ВДНХ стал еще привлекательнее. Сделать это планируется до конца этого года", - пояснили в Дептрансе.

На месте монорельса появится первый в России круглогодичный парк на высоте. За эту идею на портале "Активный гражданин" проголосовало более 71% жителей столицы. Москвичи получат новое городское пространство, которое свяжет сразу пять районов, где проживают 300 тысяч человек. Итоги голосования подвели в конце июня, а уже в начале июля начали создавать парк.

Дептранс Максим Ликсутов ВДНХ Москва
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