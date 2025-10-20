Высокие темпы роста цен сохраняются на АЗС Москвы последние несколько недель

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Высокие темпы роста цен на АЗС столицы сохраняются последние несколько недель, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

Согласно информации на сайте МТА, с середины сентября средневзвешенная стоимость бензинов и дизельного топлива за неделю увеличивается от 20 до 40 копеек за литр.

Так, на 20 октября (за минувшую неделю) цена Аи-92 выросла на 24 копейки - до 60,91 руб./л., Аи-95 - на 24 копейки, до 67,16 руб., ДТ - на 37 копеек, до 72,55 руб./л. Неделей ранее бензины подорожали на 27 копеек, а ДТ - на 39 копеек.

Рост стоимости топлива в рознице транслирует аналогичную динамику в оптовом сегменте: в последние недели цены на бензин и дизельное топливо на Петербургской бирже находятся вблизи рекордных отметок.