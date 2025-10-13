Темпы роста цен на московских АЗС остаются значительными

Средняя стоимость литра дизтоплива превысила 72 рубля

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Моторное топливо продолжает активно дорожать на автомобильных заправках столицы, наиболее значительный рост цен наблюдается на дизельное топливо, сообщает Московская топливная ассоциация (МТА).

По итогам прошлой недели его средняя стоимость в московской рознице увеличилась на 38 копеек и достигла 72,18 руб./л.

Средние цены на 92-й и 95-й бензины увеличились на 27 копеек, до 60,67 руб./л и до 66,92 руб./л соответственно.

Рост стоимости топлива в рознице транслирует аналогичную динамику в биржевом сегменте: в настоящее время цены на бензин и дизельное топливо на Петербургской бирже находятся вблизи рекордных отметок.