Цены на дизтопливо и 92-й бензин на АЗС Москвы ускорились к концу сентября

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Цены на дизтопливо и 92-й бензин в последнюю неделю сентября продемонстрировали наиболее активный рост за весь месяц, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

Согласно статистке, средневзвешенная стоимость дизельного топлива на столичных АЗС по итогам прошлой недели выросла на 30 копеек, до 71,45 руб./литр, 92-го бензина - на 27 копеек, до 59,97 руб./л. На предыдущей неделе темпы роста цен по данным видам топлива составили 22 и 16 копеек соответственно.

В свою очередь, 95-й бензин подорожал в среднем на 19 копеек, до 66,26 руб./л.

По итогам почти завершившегося сентября дизтопливо подорожало в столице относительно его начала на 63 копейки, 92-й бензин - на 63 копейки, 95-й - на 57 копеек.

Рост стоимости топлива в рознице транслирует аналогичную динамику в биржевом сегменте: в настоящее время цены на 92-й бензин на Петербургской бирже выросли относительно начала сентября более чем на 6% и находятся на рекордном уровне, а на дизельное топливо - на 16%.

Петербургская биржа Московская топливная ассоциация
