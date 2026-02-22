Аэропорт Шереметьево вернулся к штатной работе

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Введенные ограничения в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево сняты, сообщается в телеграм-канале воздушной гавани в воскресенье вечером.

"Возобновлены рейсы на вылет и прилет российских и иностранных авиакомпаний", - говорится в сообщении.

Вечером в воскресенье сообщалось, что московские аэропорты обслуживали рейсы по согласованию. Ранее их работа дважды приостанавливалась.

По последним данным, был сбит 21 беспилотник, летевший в направлении Москвы.