Пожарные потушили открытый огонь в здании на северо-востоке Москвы

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - На месте пожара в административном здании на северо-востоке Москвы объявлена ликвидация открытого горения, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

"Пожарные не допустили перехода огня на рядом расположенное здание", - говорится в сообщении.

Ранее на улице Образцова, д. 31, стр. 3, произошел пожар в административном здании на площади 600 кв. метров. Возгорание произошло на втором этаже и распространилось на чердачное помещение реконструируемого административного здания. Пять человек самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных.

К тушению привлечены 105 человек и 30 единиц техники.