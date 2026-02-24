Проход на платформу № 9 на Киевском вокзале в Москве перекрыт из-за повреждения лестницы

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Проход на платформу № 9 для поездов дальнего следования на Киевском вокзале временно закрыт из-за повреждения фрагмента лестничного схода, на движение поездов ситуация не повлияла, сообщили в Московской железной дороге (МЖД).

"Сегодня примерно в 7:10 на Киевском вокзале произошло повреждение фрагмента лестничного схода, ведущего на платформу № 9 для поездов дальнего следования. Никто не пострадал. На движение поездов ситуация не влияет", - говорится в телеграм-канале МЖД во вторник.

В настоящее время проход на платформу № 9 временно закрыт, на месте проводится оповещение, для помощи пассажирам выделен дополнительный персонал. Чтобы попасть на платформу, пассажиры могут воспользоваться соседним выходом из тоннеля, отмечается в сообщении.

На Московской железной дороге создана специальная комиссия для выяснения всех обстоятельств произошедшего, после чего будет проведен ремонт конструкции.