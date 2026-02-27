Станция "Нижегородская" МЦК заработает для пассажиров 1 марта

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Станция Московского центрального кольца (МЦК) "Нижегородская" возобновит работу для пассажиров 1 марта после частичного устранения повреждений, возникших в результате проседания части платформы. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Отмечается, что в настоящее время завершено возведение временного турникетного павильона, через который будет осуществляться проход на платформу на время ремонтных работ.

Ласточки, следующие в направлении станции "Угрешская", будут производить посадку и высадку изо всех вагонов; поезда в сторону "Андроновки" – кроме первой двери первого вагона, сообщили в МЖД.

"Сейчас, пока станция временно закрыта, на месте организованы дежурства сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые подсказывают пассажирам альтернативные маршруты до точек назначения. С возобновлением работы станции дежурства продолжатся, а на инфраструктуре разместим понятные схемы прохода к временному турникетному павильону. Сделаем все, чтобы помочь пассажирам быстро и легко ориентироваться в период изменений", - сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, его слова приводятся в сообщении, размещенном в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Посадка и высадка пассажиров будет производиться в границах неповрежденной части платформы, соответствующей требованиям безопасности, добавил заммэра.

Согласно инфографике, представленной дептрансом, вход и переход на "Нижегородскую" МЦК временно осуществляется по улице. Выход 4 и Терминал 1 не работают.

31 января сообщалось, что часть платформы просела на станции "Нижегородская" МЦК с сохранением габарита пути, поезда там следуют без остановки, пересадки закрыты; о возобновлении остановки поездов будет сообщено дополнительно. При этом движение на МЦК осуществляется штатно.