Станция "Нижегородская" МЦК закрыта из-за проседания части платформы

Как отметили в МЖД, поезда следуют без остановки на станции

Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Часть платформы просела на станции "Нижегородская" Московского центрального кольца (МЦК) с сохранением габарита пути, поезда там следуют без остановки, пересадки закрыты; о возобновлении остановки поездов будет сообщено дополнительно, сообщили в Московской железной дороге (МЖД) в субботу.

"Поезда МЦК продолжают следовать без остановки на станции "Нижегородская". (...) Вчера на станции МЦК "Нижегородская" было зафиксировано проседание части платформы с сохранением габарита пути", - говорится в сообщении в телеграм-канале МЖД.

Отмечается, что во время инцидента сработали все защитные механизмы, что позволило обеспечить целостность всей конструкции и безопасность пассажиров.

Пересадка на МЦК в составе хаба "Нижегородская" с метро и МЦД также временно закрыта. Для поездок пассажирам МЖД рекомендует пользоваться станциями Большой кольцевой и Некрасовской линий метро, четвертой линией Московских центральных диаметров (МЦД-4, D4). Для проезда к "Нижегородской" возможно воспользоваться также наземными маршрутами: от "Таганской" - автобусы е70, м7, т63, 51 и 766 и от "Рязанского проспекта" - автобусы е70 и т63.

На станции и прилегающей территории дежурят сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), которые при необходимости помогут выбрать оптимальный альтернативный маршрут следования. Кроме того, организовано информирование на станциях и в поездах метро, на МЦК и МЦД, пояснили в МЖД.

О возобновлении остановки поездов на станции "Нижегородская" будет сообщено дополнительно, отмечается в сообщении.

Движение на МЦК осуществляется штатно, уточнили в МЖД.

Там сообщили, что следование поездов без остановки на станции "Нижегородская" необходимо для обеспечения безопасности пассажиров на время обследования инфраструктуры РЖД. Решение принято в соответствии с установленными техническими регламентами, на месте создан межведомственный штаб и работает комиссия ОАО "РЖД".

В настоящее время разрабатываются восстановительные мероприятия с привлечением структурных подразделений ОАО "РЖД" - проектных институтов и строительных организаций, говорится в сообщении.

Накануне в МЖД сообщили, что на станции Московского центрального кольца "Нижегородская" временно не осуществляют посадку и высадку пассажиров по техническим причинам.

Москва МЖД МЦК Нижегородская
