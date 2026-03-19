В Музеях Московского Кремля открылась выставка о потомках Чингисхана

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Музеях Московского Кремля открылась выставка "Потомки Чингисхана. Русь и мир", посвященная роли представителей "золотого рода" в отечественной истории, на ней представлено больше 150экспонатов, отражающих как отношения русских князей с Ордой, так и судьбу выходцев из кочевой знати на Руси.

Для посетителей выставка начнет работать с 20 марта.

"Мы хотим представить вам совершенно необычную тему, которая ранее никогда не освещалась на выставках, которая называется "Потомки Чингисхана. Русь и мир". Выставка посвящена совершенно необычной теме и очень далекому времени. Мы начинаем рассказывать о страшных событиях, которые произошли здесь в ХII веке. И рассказываем каким образом складывались взаимоотношения монгольского и татарского этносов на протяжении многих веков", - сказала на открытии выставки генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

В экспозиции делается акцент на XV-XVII веках - времени распада государства Чингисхана.

Как уточнил куратор выставки, заведующий сектором зарубежного искусства Федор Панфилов, основная концепция выставки "связана органически с историей Московского Кремля, потому что в Архангельском соборе покоятся два крещеных татарских царевича рядом с усыпальницами Рюриковичей и Романовых".

Также в экспозиции представлены предметы из Государственного Эрмитажа, Русского музея, Исторического музея, Фонда поддержки и развития научных и культурных программ имени Марджани и других собраний. В ней собраны почти все известные памятники, достоверно связанные с потомками Чингисхана при русском дворе. Среди них - футляр для Корана касимовского царя Ураз-Мухаммеда (Государственный Эрмитаж), драгоценная фляга-сулея, подаренная касимовским царевичем Сеид-Бурханом царю Алексею Михайловичу, шлем-"шапка Кучумовская", науз (деталь конского убранства) - дар Авган-Мухаммеда, служилого царевича из Ургенчской династии (Музеи Московского Кремля). Впервые одновременно экспонируется большая часть кремлевской коллекции саадаков (набор из колчана для стрел и футляра для лука) Крымского ханства, аналогов которой нет в других собраниях.

Тема ордынских браков русских князей проиллюстрирована комплектом одежды монгольской аристократки XIII-XIV веков из коллекции Фонда Марджани с высоким головным убором-боккой, а изображение знатной дамы в таком наряде можно будет увидеть на фреске того же периода из собрания Государственного Эрмитажа.