Похолодание задержится в Москве на все предстоящие выходные

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Понижение температуры после летней жары начнется в Московском регионе в пятницу, днем будет не выше плюс 21 градуса; в выходные 9-11 мая температура опустится ниже нормы, столбики термометров не поднимутся выше плюс 15, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Сейчас у нас необычная жара, дневная температура близка к абсолютным максимумам, и значения, конечно, летние. И температура превышает норму на 6-7 градусов. И постепенно мы будем видеть понижение температуры, 8 мая аномалия сократится до 4 градусов, а 9 мая уже будет на 1,5-2 градуса ниже нормы", - сказала Макарова.

Она отметила, что основные изменения погоды произойдут в пятницу, похолодание задержится в Московском регионе на выходные. Так, 10 и 11 мая температура будет уже на 2,5-4 градуса ниже нормы. К нормальным для мая значениям температура вернется в первый рабочий день следующей недели - 12 мая.

Согласно прогнозу, 8 мая ночью будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой дождь, местами умеренный. Температура в Москве составит плюс 12 - плюс 14 градусов, по области от плюс 9 до плюс 14. Днем также будет облачно и дождь, местами возможна гроза, максимальная температура составит плюс 16 - плюс 18 градусов, по области - плюс 16 - плюс 21.

9 мая, в субботу, прогнозируется облачная погода, ночью местами небольшой дождь, температура в Москве плюс 6 - плюс 8, по области плюс 5 - плюс 10. "Днём будет преобладать облачная погода, местами небольшой дождь. Температура в Москве плюс 13 - плюс 15, по области плюс 10 - плюс 15, ветер северо-восточный 5-10 м/с", - уточнила Макарова.

Аналогичная погода прогнозируется 10 мая. 11 мая также будет облачно с прояснениями, временами дождь, местами умеренный, однако температура ночью чуть повысится. Ночью плюс 5 - плюс 10, днем столбики термометров будут показывать плюс 10 - плюс 15.

В первый рабочий день следующей недели, 12 мая, будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночная температура составит плюс 5 - плюс 10, а днем воздух прогреется до плюс 16 - плюс 21 градуса. Такая температура будет около нормы.

В последующие дни, по предварительным прогнозам, характер погоды существенно не изменится, уточнила Макарова.