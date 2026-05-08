В Москве курьеров обязали ежедневно проходить фотоконтроль

В городе заработал цифровой контроль за курьерами и за скоростью их передвижения

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Москве заработал цифровой контроль за курьерами, они теперь обязаны проходить верификацию документов и ежедневный фотоконтроль, а скорость их передвижения на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), велосипедах и мопедах регулируется автоматически, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Цифровой контроль доставщиков - теперь в Москве. (...) В рамках стандарта работы курьерских служб в столице утвердили новый регламент. Главное изменение - переход к адресной модели. Теперь в единую цифровую систему поступают данные не только о деятельности компаний, но и о работе каждого доставщика", - говорится в сообщении.

Новые правила гарантируют личную ответственность, технический надзор и мгновенную реакцию, отметили в дептрансе. По этим правилам сотрудник проходит верификацию документов и ежедневный фотоконтроль перед сменой и будет нести персональную ответственность за свои действия на дороге.

Скорость и зоны движения регулируются автоматикой. Благодаря обязательному внедрению IoT-модулей максимальная скорость СИМ, велосипедов и мопедов - 25 км/ч. Проигнорировать "медленную зону" станет технически невозможно, предупредил дептранс.

База данных теперь обновляется в режиме реального времени, что позволяет оперативно назначать штрафы или блокировать аккаунт.

"Ежедневно курьеры в Москве доставляют более 700 тысяч заказов. Курьеры обязаны соблюдать понятные правила. Например, автоматизация контроля скорости СИМ, велосипеда и мопеда, а также верификация личности доставщика повышают безопасность. Мы видим, что за два года работы по единому стандарту уровень доверия москвичей к курьерским службам вырос до 80%", - прокомментировал заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов.