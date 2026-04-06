Дождь и мокрый снег прогнозируются в столичном регионе в течение недели

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Температура, соответствующая значениям конца марта, установится в Москве на этой неделе, в течение рабочих дней недели прогнозируются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега; в субботу погода улучшится - будет облачно с прояснениями, появится солнце, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Возврат холодов для апреля - это обычное дело. Переходный сезон тем и отличается, что могут быть как и эпизоды следующего сезона, так и возврат к предыдущему сезону. Понятно, что мы говорим не о зимнем температурном фоне, а скорее о мартовской погоде", - сказала Макарова.

Она уточнила, что Москва будет находиться под влиянием циклонов. Во вторник в Московском регионе будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, ночью - в виде дождя и мокрого снега. Ночью в Москве минус 1 - плюс 3, по области от минус 2 до плюс 3. Днем максимальная температура в Москве около плюс 10, по области - от плюс 6 до плюс 11.

В среду осадки в виде дождя и мокрого снега сохранятся. Температура ночью в Москве 0 - плюс 2 градуса, по области от минус 3 до плюс 2, местами по области гололедица. Температура днем в Москве плюс 7 - плюс 9, по области от плюс 4 до плюс 9.

В четверг ночью и днем осадки уже будут в виде снега и мокрого снега. Температура в ночные часы в Москве от 0 до минус 2 градусов, по области до минус 5. Днем воздух в Москве прогреется до плюс 2 - плюс 4 градусов, по области будет от 0 до плюс 4.

В пятницу, согласно прогнозу, будет облачная погода с небольшими осадками: ночью в виде снега и мокрого снега, а днем - в виде мокрого снега и дождя. Температура ночью минус 4 - плюс 1, днем от плюс 3 до плюс 8.

В течение недели также прогнозируется сильный ветер 6-11 м/с, в четверг - с порывами до 15 м/с. Он будет способствовать тому, что по ощущениям температура будет казаться ниже, чем показывают термометры.

"В субботу более обнадеживающий прогноз, можно сказать, что погода будет уже получше. Облачно с прояснениями, осадки пройдут местами. Ночью у нас сохраняются осадки в виде снега, мокрого снега и от минус 3 до плюс 2. А днем уже плюс 6 - плюс 11 градусов. И осадки только местами и в виде небольшого дождя. Будут прояснения, появится солнышко", - добавила Макарова.

В течение недели, как уточнила Макарова, температура будет около нормы, но "на отрицательном фоне", в среднем на 1-1,5 градуса ниже нормы, что больше соответствует значениями конца марта-начала апреля.