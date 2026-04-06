Временный снежный покров может образоваться в Московском регионе в четверг

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Осадки в виде снега и мокрого снега прогнозируются в Московском регионе в четверг, вместе с низкими температурами это приведет к образованию временного снежного покрова ночью и утром с сохранением в дневные часы в отдельных районах, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"В четверг нам нужно будет потеплее одеваться. Ночью в Москве 0 - минус 2, по области 0 - минус 5. Ночью небольшие, местами умеренные осадки, и они будут идти в виде снега и мокрого снега. Днём сохранятся небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. И температура в Москве плюс 2 - плюс 4, по области от минус 1 до плюс 4", - сказала Макарова.

Ночью и днем в четверг прогнозируется ветер 6-11 м/с с порывами до 15 м/с, что в ночные часы будет способствовать образованию гололедицы.

Выпавший снег, согласно прогнозу, приведет к образованию временного снежного покрова, который "пролежит ночью и утром, и днём задержится местами, преимущественно за городом". В Москве днем снежный покров сойдет.

Прогнозируемая в четверг температура будет на 2-3 градуса ниже нормы.