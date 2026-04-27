Дептранс Москвы сообщил о восстановлении движения на "синей" ветке метро

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Движение поездов по "синей" ветке московского метрополитена восстановлено и вводится в график, сообщили в столичном дептрансе.

"Движение на Арбатско-Покровской линии (3) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении телеграм-канале департамента.

Ранее сообщалось о приостановке движения между станциями "Партизанская" и "Щелковская" и увеличении интервалов движения на линии из-за упавшего на пути дерева.