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ФСБ сообщила о предотвращении покушения на военного РФ в столичном регионе

Задержан завербованный СБУ иностранец, который должен был напасть с огнестрельным оружием на сотрудника Минобороны России, заявили в спецслужбе

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Иностранец задержан в Московском регионе по подозрению в подготовке убийства сотрудника Минобороны РФ, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"ФСБ РФ предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении военнослужащего одного из подразделений Министерства обороны РФ", - сказали в ЦОС.

По данным спецслужбы, установлен и задержан гражданин иностранного государства, 1990 года рождения, который по заданию украинских спецслужб должен был совершить нападение с огнестрельным оружием на военного.

"В ходе опроса задержанный признался, что был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины на территории одного из государств Европейского союза, куда сбежал, скрываясь от уголовного преследования в своей стране", - сообщили в ЦОС,

За выполнение задания ему была обещана помощь в получении статуса беженца для законного пребывания на территории ЕС.

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