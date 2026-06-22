В Москве открылся Музей Памяти

Часть экспозиции Музея Памяти, посвященная блокаде Ленинграда Фото: "Интерфакс"

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Москве в День памяти и скорби состоялось открытие Музей Памяти - первой постоянно действующей экспозиции о жертвах геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.

"85 лет назад началась Великая Отечественная война. Вчера прошли памятные акции во всех детских лагерях и детских центрах. Мы никогда не забудем наших героев, героев Великой Отечественной войны, тружеников тыла. Конечно, нужно рассказывать школьникам историческую правду, в том числе о тех злодеяниях, которые творили фашисты в отношении мирного населения, в отношении детей. И данный музей - яркий пример этому. Я считаю, что как можно больше школьников должны посетить этот музей. Они должны знать правду. И мы вместе с министерством культуры подготовим соответствующую программу, чтобы ребята посещали этот музей", - сказал на открытии министр просвещения РФ Сергей Кравцов.



Он напомнил, что в школах реализуется проект "Без срока давности", в котором уже участвуют "миллионы школьников из нашей страны и из других стран". Открывшийся музей станет важнейшим элементом этого проекта.



В свою очередь помощник президента РФ, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский выразил мнение, что новый музей - "это место, куда нужно приходить с детьми, начиная уже с 6-7 класса". "Это очень важное место, оно рассказывает о тех страницах истории, которые мы никогда не афишируем", - добавил Мединский.



Как отметила министр культуры РФ Ольга Любимова, новый музей помогает современным языком с помощью современных технологий "доносить до людей самого разного возраста и самой разной подготовки подобного рода тяжелейшую информацию". "Мы представляем, как посещение подобного рода музея поможет учителям истории и литературы. Мы очень хорошо понимаем, как работать здесь со студентами не только гуманитарных вузов, но и технических, потому что знать новейшую историю нашей страны, пожалуй, самые трагические ее периоды, просто необходимо каждому. Мы знаем, как разговаривать с профессионалами и будущими профессионалами, студентами истфака, как готовить здесь будущих преподавателей, чтобы сделать уроки истории более понятными и близкими для современных ребят, уже воспитанных на совершенно другой аудиовизуальной эстетике", - добавила Любимова.



Министр также отметила, что современные мультимедийные возможности позволяют в будущем менять предметы в экспозиции и добавлять их, готовиться к определенным датам, представлять новые аудиовизуальные экспозиции и ролики.



Глава Минобрнауки Валерий Фальков выразил уверенность в том, что "студенты и преподаватели, в том числе и те, кто изучает, в первую очередь, историю и право, с интересом будут посещать данный музей, поскольку современный образовательный процесс, современное обучение подразумевает в том числе и знакомство с такого рода экспозициями".



Об идее открытия музея рассказала руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета России Светлана Петренко.



Она уточнила, что "открытие Музея памяти жертв геноцида воплотило в жизнь идею Председателя Следственного комитета России Александра Ивановича Бастрыкина о сохранении исторической правды об испытаниях и подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны".



"Музей Памяти - не только важный шаг в сохранении исторической правды и справедливости, но и дань уважения подвигу советского народа, выстоявшего в тяжелейших испытаниях и сумевшего сохранить свою независимость. Наша задача - решительно противостоять попыткам фальсификации итогов Второй мировой войны, увековечить священную память наших предков, передать ее молодежи и донести до будущих поколений объективную картину тех жестоких преступлений, жертвами которых стали миллионы невинных советских граждан", - добавила Петренко.



В свою очередь директор Музея Памяти Наталья Калашникова уточнила, что посетители смогут увидеть не только доказательства преступлений фашистской Германии, но и малоизвестные факты испытаний бактериологического оружия милитаристской Японией против советских граждан. "Музей станет пространством исторических параллелей, показывая, как идеология ненависти трансформируется в практику насилия, и утверждая незыблемость правды о Великой Отечественной войне как основы национальной безопасности и преемственности поколений", - сказала Калашникова.



Основой экспозиции музея стали архивные материалы проекта "Без срока давности", а также фонды Центрального архива ФСБ, региональных архивов и частных коллекций. На сегодняшний день в собрании музея собраны подлинные предметы, свидетельствующие о преступлениях нацистов и их пособников против советских людей.



Экспозиционное пространство музея выстроено по хронологическому принципу и включает 18 тематических разделов, которые последовательно раскрывают истоки нацистской идеологии, карательные операции на территории РСФСР, ужасы блокады Ленинграда, преступления против детства, угон мирных жителей на принудительные работы и уничтожение культурных ценностей. Отдельный модуль Нюрнбергскому процессу.