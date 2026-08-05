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В Домодедово проверят состояние водных объектов после повреждения склада бытовой химии

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Пробы воды отобрали из реки Гнилуши в городском округе Домодедово после утечки со склада бытовой химии на территории индустриального парка "Южные врата", поврежденного из-за атаки БПЛА, сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области.

Планируется провести еще два отбора проб.

Там также сообщили, что собственник поврежденных складов произвел обваловку помещения мешками с песком для снижения скорости распространения вытекания моющих средств. Основная масса первоначально вытекших загрязнителей собрана в герметичные емкости ливневых очистных сооружений. Туда запустили специальные бактерии, разлагающие загрязняющие вещества, также работают аэраторы.

Для разбавления концентрации в реку дополнительно сбрасывают чистую воду из скважины. Кроме того, после восстановления нормативного состояния воды в водоем запустят мальков.

Сбор разлившихся веществ осложняется аварийным состоянием склада, отметили в ведомстве.

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева сообщала 20 июля, что из-за атаки беспилотников произошло возгорание на территории индустриального парка "Южные врата".

Как уточнили в пресс-службе администрации, на одном из складов хранилась бытовая химия. Во время пожара была повреждена упаковка, в итоге произошел разлив веществ.

Домодедово Московская область
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