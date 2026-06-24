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Несколько улиц перекрыто в центре Москвы

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил о временном ограничении движения в центре Москвы на Большом каменном мосту, на Кремлевской, Пречистенской, Москворецкой набережных.

"В центре и на юго-востоке Москвы - временные локальные перекрытия. Чтобы добраться в районы ограничений, лучше воспользоваться метро - это сэкономит время", - сообщается в канале департамент.

Закрыто движение на Большом каменном мосту, на Кремлевской, Пречистенской, Москворецкой набережных.

Позже в дептрансе сообщили, что проезд перекрыт на Устьинской и Подгорской набережных. Нет также движения на съезде с внешней стороны МКАД на Новорязанское шоссе, на съезде с внутренней стороны МКАД на Новорязанское шоссе.

Днем ожидаются затруднения в центральной части города в пределах Садового кольца, в юго-восточном районе, на МКАД в районе Волгоградского проспекта, на Третьем транспортном кольце в районе Автозаводской улицы.

Москва МКАД Садовое кольцо дептранс
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