Дептранс Москвы предупредил о перекрытиях движения из-за выпускного бала

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - В центре и на северо-востоке Москвы с 26 по 27 июня будут перекрывать движение в связи с проведением городского праздника выпускников и Всероссийского выпускного бала, предупредил департамент транспорта столицы.

Движение будет закрыто с 08:00 26 июня до 07:00 27 июня на участках улицы Ильинки и проезда от улицы Ильинки до улицы Варварки; с 12:00 26 июня до 07:00 27 июня на участках Продольного, 1-го и 2-го Поперечных проездов и в проезде с улицы Бориса Галушкина на Продольный проезд.

Не будет движения с 15:00 26 июня до 07:00 27 июня на участках Останкинского проезда и 1-й Останкинской улицы при движении в сторону 5-го Останкинского переулка и проспекта Мира, также при левом повороте с улицы Академика Королева на Останкинский проезд и с дублера проспекта Мира на Останкинский проезд.

Кроме того, с 15:00 26 июня до 07:00 27 июня на дублере проспекта Мира от улицы Сергея Эйзенштейна до Продольного проезда и с 15:00 до 19:30 26 июня на Моховой улице будет закрыта одна крайняя правая полоса для движения.

26 июня на участках ограничений будет также запрещена парковка с 00:01 до окончания мероприятия.

26 июня с 15:00 до конца мероприятия не будет работать остановка "Метро "Библиотека имени Ленина" на Моховой улице в сторону метро "Лубянка".