Исключенный из ЛДПР депутат Свинцов возглавил список Партии пенсионеров в Подмосковье

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы Андрей Свинцов, исключенный из ЛДПР, утвержден на всероссийском съезде Партии пенсионеров во главе списка партии по Московской области, сообщил "Интерфаксу" парламентарий.

"Да, только что съезд утвердил мою кандидатуру. Я первый в списке региональной группы Московской области", - сказал Свинцов, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, он выдвигается от Партии пенсионеров, так как на сегодняшний день партия "реально защищает права большинства граждан" России: полицейских, врачей, учителей, пенсионеров и других. "Большинство наших граждан, которые раньше обращались лично к (Владимиру) Жириновскому и получали какую-то помощь, поддержку, эти люди сейчас этой поддержки не получают с уходом Жириновского, в ЛДПР полностью изменили подход к партийной работе", - отметил Свинцов.

Депутат добавил: "Поэтому для меня Партия пенсионеров – это, в общем-то, та партия, которая реально сегодня способна как минимум войти в тройку (партий на выборах в Госдуму в сентябре), но в перспективе пять-десять лет составлять конкуренцию правящей партии".

Свинцов завил, что поддерживает принятую избирательную программу партии "Программы нормальной жизни". В частности, в первую очередь, он выступает за неприкосновенный до наступления пенсии индивидуальный пенсионный счет гражданина РФ в банке, который формируется с рождения. Инициатива, по его словам, позволит за очень короткий срок выравнять пенсионный дефицит. Кроме того, он выступает за системный, постоянный мониторинг профилактики различных заболеваний в регионах.

"Задача небольших партий, вот Партий пенсионеров как раз, дать избирателю то, чего другие крупные партии дать не могут", - считает парламентарий.

Ранее СМИ сообщали, что Свинцов был исключен из ЛДПР в марте единогласным решением президиума Высшего совета партии "в связи с совершением им действий, порочащих репутацию" либерал-демократов.

На сегодняшний день Партия пенсионеров имеет 80 региональных отделений, действующие фракции в 25 региональных парламентах и более 400 депутатов всех уровней. Цель партии - преодолеть 5% барьер доверия избирателей и сформировать фракцию в Госдуме, а также достичь планки в 30+ фракций в региональных парламентах.