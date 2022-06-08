ЦИК РФ зарегистрировал Свинцова депутатом Госдумы вместо Жириновского

Фото: Анна Исакова/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Центризбирком России зарегистрировал в качестве депутата Госдумы Андрея Свинцова, которому ранее был передан вакантный думский мандат скончавшегося лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

"ЦИК РФ постановляет: зарегистрировать депутата Госдумы 8-го созыва Свинцова Андрея Николаевича", - говорится в постановлении, принятом на заседании ЦИК РФ в среду.

Также на заседании Свинцову было выдано удостоверение об избрании депутатом.

1 июня Центризбирком России передал Свинцову вакантный думский мандат скончавшегося лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Основатель и лидер ЛДПР Жириновский скончался 6 апреля, после того как в феврале был госпитализирован с коронавирусом.

Свинцов был депутатом Госдумы 6-го и 7-го созывов. Также он занимал пост заместителя председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.