Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщает Росавиация в субботу.

"Возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении ведомства в мессенджере Max.

Как отметили в Росавиации, меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в субботу сообщалось, что временные ограничения введены в аэропортах Краснодара, Геленджика, Сочи, Калуги и Иванова.