Аэропорты Калуги и Иванова временно закрыты

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Калужский и Ивановский аэропорты приостановили обслуживание рейсов, сообщили днем в субботу в Росавиации.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в мессенджере Max.

В Росавиации отметили, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в субботу сообщалось, что временные ограничения введены в аэропортах Краснодара, Геленджика и Сочи.