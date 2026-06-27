Аэропорты Калуги и Иванова временно закрыты
Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Калужский и Ивановский аэропорты приостановили обслуживание рейсов, сообщили днем в субботу в Росавиации.
"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в мессенджере Max.
В Росавиации отметили, что эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее в субботу сообщалось, что временные ограничения введены в аэропортах Краснодара, Геленджика и Сочи.