Внуково снова работает по согласованию

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Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Столичный аэропорт Внуково второй раз за ночь обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении.

В агентстве также предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов.

Аналогичные ограничения уже вводились во Внуково в ночь на понедельник и действовали около часа.

Ранее приостановил работу аэропорт Краснодара.