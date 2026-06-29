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Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Московской аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани, сообщает Росавиация в понедельник.

"Возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении ведомства в мессенджере Max.

Ранее в Росавиации заявили, что аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Домодедово Росавиация
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