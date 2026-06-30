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В Москве еще три школьницы получили по 400 баллов на ЕГЭ

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Три выпускницы московских школ получили максимальные 400 баллов на едином государственном экзамене по русскому языку, профильной математике, физике и информатике, такой результат в одном субъекте продемонстрирован впервые за всю историю ЕГЭ, сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Еще три московские выпускницы получили 400 баллов на едином государственном экзамене. Такой результат в одном субъекте - уникальный за всю историю ЕГЭ. Это пример таланта, упорства и большой работы. И конечно, за успехом стоят учителя, поддержка родителей, которые помогли раскрыть этот потенциал" - сказала Ракова.

28 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что впервые за 25-летнюю историю единого государственного экзамена выпускница школы № 1409 Екатерина Малкова сдала ЕГЭ по пяти предметам на максимальные 500 баллов. Она сдавала русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику.

Анастасия Ракова ЕГЭ Сергей Собянин Екатерина Малкова Москва
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