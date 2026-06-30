Порядка 9 тыс. человек сдали ЕГЭ-2026 на 100 баллов, на 400 - восемь

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Число стобалльников на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) 2026 года составило около 9 тыс. человек, 400-балльников - восемь, вырос средний тестовый балл по социально-гуманитарным и естественно-научным предметам, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"Количество стобалльников (...) практически во всех регионах у нас выросло. На данный момент, без учета пересдач, которые будут 8, 9 июля, у нас таковых почти 9 тыс., большое количество 200-балльников, 300-балльников, 400-балльников, одна 500-балльница", - сказал Музаев на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам ЕГЭ-2026.

Согласно презентации, представленной главой ведомства, число стобалльников в этом году составляет 8 759 человек, 200-балльников - 933 человека, 300-балльников - 76 человек, 400-балльников - 8 человек, один человек сдал на 500 баллов.

Музаев также назвал средние тестовые баллы по предметам в основные дни основного периода. В частности, по русскому языку он составил 63,03; по профильной математике - 66,33 балла; обществознанию - 55,2; информатике - 58,73, биологии - 57,9; физике - 66,47. По химии средний тестовый балл составляет 58,69; истории - 57,85, литературе - 63,49, географии - 54,36 балла. По базовой математике средняя оценка - чуть выше 4 (ЕГЭ по базовой математике оценивается по классической 5-балльной системе).

"Что касается социально-гуманитарных предметов. Первая тенденция - это снижение числа сдающих экзамены по социально-гуманитарным предметам, за исключением географии. Вторая тенденция - стабильность и повышение среднего тестового балла. То есть с уменьшением (числа сдающих) мы не теряем качество, баллы растут: по литературе, истории, обществознанию - в среднем на 2% по всем предметам", - сказал он.

Третья тенденция, по его словам, - увеличение доли участников экзаменов в диапазоне высоких баллов. Кроме того, зафиксировано увеличение среднего балла по русскому языку, увеличение количества высокобалльников и стобалльников по этому предмету.

По естественно-научным предметам глава ведомства отметил увеличение числа сдававших экзамен: по математике на 10%, биологии на 7%, физике на 24%, информатике на 6%.

"У нас большое снижение доли участников экзаменов по естественно-научным предметам, которые не преодолели минимальную границу: по профильной математике почти 4%, биологии - более 14%, химии - почти 17%, физике - выше 2%, информатике - свыше 16%. Это очень важно, чтобы ребята не только выбрали предмет, но еще и сдали его хорошо, преодолели минимальные пороги. Такое количество, и качество выпускников в естественно-научном направлении, как раз-таки является самым желанным результатом для наших инженерных вузов, где важно получить подготовленных ребят, из которых потом они могут вырастить качественных инженеров", - подчеркнул Музаев.

Он также сообщил о росте среднего тестового балла и увеличении доли участников в диапазоне высоких баллов по естественно-научным предметам.

Основной период проведения ЕГЭ стартовал 1 июня и продлится до 9 июля. Пересдача одного предмета по выбору будет проходить 8 и 9 июля.