Собянин сообщил об уничтожении 123 дронов на подлете к Москве за неделю

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более 1 700 беспилотников летели в сторону московского региона в период с 8 по 15 августа, 123 дрона уничтожены на подлете к столице.

"В период с 08:30 8 августа по 08:30 15 августа в сторону Московского региона летели 1 743 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 123 беспилотника уничтожены на подлете к Москве", - написал он в своем Мах-канале в субботу.