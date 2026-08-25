В Москве трех экс-полицейских осудили за хищение активов у клиентов криптобиржи

Их приговорили к срокам от 12 до 14 лет колонии

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Бутырский районный суд приговорил троих бывших полицейских на сроки от 12 до 14 лет колонии за хищение активов клиентов криптовалютной биржи Garantex Europa UO в "Москва-Сити", сообщили во вторник в Мосгорсуде.

"Бутырский районный суд города Москвы завершил рассмотрение уголовного дела в отношении бывших сотрудников полиции: оперуполномоченного по особо важным делам отдела по противодействию преступлениям, связанным с нарушением конституционных прав граждан в сфере защиты информации, УБК МВД России Рената Бахтиева и оперуполномоченного этого же отдела Леонида Голубева, а также старшего следователя СО ОМВД России по Басманному району Москвы Антонины Шакиной", - говорится в сообщении.

Бахтиев приговорен к 14 годам колонии со штрафом в размере 6,5 млн рублей, Голубев и Шакина - к 12 годам колонии со штрафом в размере 6,5 млн рублей каждому.

Все они признаны виновными в получении взятки, изготовлении поддельных документов, служебном подлоге и превышении должностных полномочий (ч. 6 ст. 290, ч. 2 ст. 292, ч. 4 ст. 327, ч. 3 ст. 286 УК РФ), а Шакина и Бахтиева суд признал виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших и взыскал солидарно с осужденных более 31 млн рублей в счет компенсации материального ущерба.

Как сообщали СМИ, бывшие сотрудники столичной полиции причастны к хищению у клиентов криптобиржи на сумму порядка 30 млн рублей.