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"Мосэнергосбыт" ввел возможность оплаты цифровым рублем

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Подконтрольный "Интер РАО" "Мосэнергосбыт" ввел возможности оплаты с использованием цифрового рубля, сообщила генкомпания.

С его помощью можно будет оплатить электроэнергию в приложении "Мосэнергосбыта", а коммерческие услуги и сервисное обслуживание - на сайте компании.

"Нововведение реализуется совместно с Банком России и ВБРР и направлено на повышение прозрачности платежей", - отмечается в сообщении.

Пилотные транзакции с использованием цифрового рубля "Мосэнергосбыт" впервые провел в феврале.

"Мосэнергосбыт" - гарантирующий поставщик на территории Москвы и области, входит в группу "Интер РАО".

Интер РАО Мосэнергосбыт
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