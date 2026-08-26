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В мэрии сообщили о готовности системы отопления Москвы к осенне-зимнему периоду

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Гидравлические испытания теплосетей в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду в столице завершены, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

"К бесперебойной работе подготовлено 9,2 тыс. километров магистральных и 10,2 тыс. километров разводящих сетей. Они обеспечивают теплоснабжение более 74 тыс. зданий, в том числе свыше 34 тыс. жилых домов. В настоящее время подготовительные мероприятия выполнены в полном объеме, горячее водоснабжение на городских объектах восстановлено", - цитирует Бирюкова пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Организация испытаний теплосетей - одно из основных направлений подготовки к отопительному сезону, главная задача которого - заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно их восстановить, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон, отмечается в сообщении.

В этом году, сообщили в комплексе, гидравлические испытания были разделены на десятидневные этапы, во время которых специалисты ПАО "МОЭК" устанавливают в трубопроводах давление, превышающее рабочее, что имитирует повышенную нагрузку в зимние пики холодов. Именно на это время отключается горячая вода.

"Во время летних профилактических работ на системе теплоснабжения проведены перекладка трубопроводов с применением современных технологий, профилактические и капитальные ремонты тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживание и ремонты внутридомовых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения", - сообщили в пресс-службе комплекса.

Петр Бирюков Москва
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