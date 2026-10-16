В Москве большинство курьеров сдали тест на знание ПДД в добровольный период

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство активных курьеров в Москве заранее - в добровольный период с 30 сентября по 14 октября - сдали тест на знание правил вождения и получили зачёт на год вперёд, 15 октября прохождение проверки стало обязательным условием допуска к заказам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Отметим, что в добровольный период с 30 сентября по 14 октября подавляющее большинство активных курьеров уже заранее сдали тест и получили зачёт на год вперёд", - говорится в сообщении.

Результаты проверки сразу отображаются в личных кабинетах курьера и компании-партнера. Успешный результат действует в течение одного года. Курьеры, не прошедшие обязательную проверку знаний, временно переведены в статус "Неактивный" и не допускаются к сменам. При этом они могут пройти тестирование в любой момент - сразу после успешного ответа на вопросы доступ к заказам возобновляется, уточнили в пресс-службе.

Там отметили, что в Москве работают порядка 135 тыс. курьеров.

С 15 октября 2026 года прохождение тестирования на знание правил дорожного движения и требований Единого стандарта стало обязательным условием допуска курьеров к выполнению заказов. Нововведение направлено на повышение безопасности дорожного движения, формирование культуры ответственного вождения и улучшение качества сервиса в столице, пояснили в дептрансе.

Тестирование проводится на базе комплексной информационной системы "Аналитика работы такси" (КИС "АРТ"). Оно охватывает основные правила безопасного передвижения по городу на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности (СИМ), включая соблюдение скоростных ограничений, обязательное спешивание на пешеходных переходах и вежливое общение с клиентами. Кроме того, проверяются знания норм Единого стандарта - от правил подготовки к смене и проверки технического состояния транспорта до требований к внешнему виду, экипировке и сервисной этике общения с жителями.

Как сообщили в дептрансе, для подготовки к тестированию в личном кабинете КИС "АРТ" доступны специальные обучающие материалы, с которыми курьеры обязательно знакомятся перед ответами на вопросы.

Дополнительно на Едином транспортном портале Москвы размещены примеры заданий и пробный тест, позволяющий заранее оценить уровень подготовки. Для успешного прохождения проверки требуется правильно ответить не менее чем на 80% вопросов. Количество попыток не ограничено, однако после трёх неудачных сдач система направляет курьера на повторное изучение теории.

Цифровые системы Транспортного комплекса Москвы, включая КИС "АРТ", спроектированы с большим запасом прочности с учётом пиковых нагрузок. Вся система работает в штатном режиме, никаких сбоев на серверах зафиксировано не было, добавили в пресс-службе.