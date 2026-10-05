В Москве внедряют обязательную аттестацию для курьеров на знание правил вождения

С 15 октября курьерские сервисы не смогут допускать курьеров, которые не прошли тестирование

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Департамент транспорта Москвы запустил тестирование для курьеров в комплексной информационной системе "Аналитика работы такси" (КИС "АРТ"), аналогичная проверка знаний уже действует для столичных таксистов, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Продолжаем системно повышать безопасность работы служб доставки. Вместе с МАДИ (Московской административной дорожной инспекцией) и ГАИ регулярно проводим проверки, в ходе которых выявляем нарушения курьерами правил вождения. Следующий этап - введение обязательного тестирования в системе КИС "АРТ". Его прохождение позволит подтвердить, что каждый сотрудник хорошо знает ПДД и понимает ответственность перед пешеходами", - приводятся слова Ликсутова в канале департамента в мессенджере Max в понедельник.

Он уточнил, что с 30 сентября сотрудники начали проходить тестирование на знание правил вождения и стандартов работы. До 14 октября это можно сделать по желанию. С 15 октября курьерские сервисы не смогут допускать к выполнению доставки курьеров, которые не прошли тестирование.

В частности, курьер должен знать правила безопасного вождения: скоростной режим, движение на велосипеде и средствах индивидуальной мобильности, обязательное спешивание на пешеходных переходах. Кроме того, необходимо выучить требования к работе курьера: порядок открытия смены, внешний вид, сумка и транспорт, правила доставки и сервисной этики.

Для сдачи нужно верно ответить минимум на 80% вопросов. Результат сразу отображается в личном кабинете курьера и будет действовать один год, отметил Ликсутов.

Вице-мэр напомнил, что в Москве работают свыше 135 тыс. курьеров.