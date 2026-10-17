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Туман в Москве сохранится до утра воскресенья

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - В Москве туман ожидается третью ночь подряд, водителям с вечера субботы до утра воскресенья стоит внимательнее относится к мерам предосторожности, сообщает столичный дептранс.

"По прогнозам синоптиков, сегодня вечером и до завтрашнего утра в городе ожидается туман. Видимость на дороге может снизиться до 200-700 метров", - говорится в сообщении департамента транспорта.

Автомобилистов, планирующих поездки в этот период, дептранс призывает включать противотуманные фары, соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров.

Накануне ведущий научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила "Интерфаксу", что в выходные в московском регионе ожидается теплая погода, близкая к рекордным значениям. По ее словам, на следующей неделе в столичном регионе будет прохладно, но без осадков.

Москва
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